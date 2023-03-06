فيلم «المرأة الحديدية» يسرد عبر الميتافيرس قصة نجاح بطلة إماراتية

المصدر: دبي ـــ البيان

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شهدت دبي عرض أول فيلم وثائقي بتقنيات الميتافيرس، يحكي قصة بطلة رياضية إماراتية تحلم بالمشاركة في منافسات الترايثلون بأولمبياد باريس 2024.

ويحمل الفيلم عنوان «المرأة الحديدية» وهو من إخراج المخرجة اللبنانية – الأمريكية دانا عيتاني التي تسرد عبر اللقطات من المنافسات وكذلك المقابلات الخاصة المصورة مشوار الرياضية الإماراتية هنا النابلسي في بطولات الترايثلون في دولة الإمارات والعالم، والتحديات التي واجهتها والتدريبات الخاصة وبرنامج الحياة الذي سارت عليه لتحقيق حلمها بالتأهل والمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية، حيث ستكون حاضرة في أولمبياد باريس صيف عام 2024 كأول رياضية إماراتية تحقق هذا الإنجاز.

وتم العرض الأول للفيلم الأول من نوعه في صالة ftNFT بمول الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي وبحضور عدد كبير من الجمهور المحبين للرياضة عموماً، ولهذا النوع من تقنيات العرض خصوصاً، بحضور مخرجة الفيلم وبطلته وأفراد عائلتها.

وقالت المخرجة: إلى جانب مشاهدة الفيلم في القاعة بمول الإمارات، فإنني قد أنجزت الفيلم بتقنيات خاصة بالعرض في قاعات وأماكن الفضاء الافتراضي كونها تمثل سمة العصر وتتناسب مع التطورات الحاصلة في العالم عموماً ودبي خصوصاً، كما أنها تتناسب مع قيمة الحدث وتعتبر الأنسب لكي تروي قصة نجاح إماراتية في مواجهة التحديات وتحقيق الحلم، كما تتيح هذه التقنيات لجميع المشاهدين من مختلف دول العالم لمتابعة الفيلم من منازلهم في أي وقت يختارونه، كما يمكنهم إعادة المشاهدة في أي وقت من خلال الدخول إلى صالة Dana Today Cinema Room ضمن Fastexverse.com.

وأضافت: غرفة السينما التي أطلقتها ضمن الواقع الافتراضي تمنح الفرصة لجميع عشاق إنتاج الأفلام وأصحاب الأفكار الإبداعية للاستفادة منها وعرض نتاجاتهم إلى الجمهور في مختلف دول العالم بسهولة وجودة عالية، وهي تزيل الكثير من العقبات التي كان تقف في وجه المخرجين والمبدعين الشباب لقلة الفرص التي تمنح لهم من قبل دول العرض التقليدية والقنوات التلفزيونية.

وختمت عيتاني: حرصت على اختيار قصة قوية لتكون بدايتي في هذا النوع من الأفلام، ووجدت تطابقاً في الأفكار والطموح بيني وبين البطلة هنا النابلسي لسرد قصة امرأة تحمل إرادة قوية تقهر جميع التحديات وتعلن بداية جديدة لها ولي ولكل امرأة.