«حجر الرحى» في «العويس السينمائي» الأربعاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً لفيلم «حجر الرحى» للكاتب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، وذلك ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 8 مارس الجاري، في قاعة السينما بمبنى المؤسسة - دبي.

ويتناول فيلم «حجر الرحى» وموضوعه «العين.. أول من رأت الأحلام»، على مدار ساعة ونصف، سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ توليه حكم مدينة العين عام 1946، وإدارته الحكيمة لشؤون المنطقة، في ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية صعبة، وكيف نهض بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، ونظم أمورها، وقام بتوفير المياه مجاناً للسكان ومزارعهم، وجلب الأطباء والمعلمين من الخارج ووجّه ببناء السوق المحلي وغيرها.

أنتجَ الفيلم، الكاتب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، برعاية من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبدعم من مهرجان أبوظبي، ووزارة الثقافة والشباب.

وقال الظاهري في تصريحات صحفية «إنَّ العمل على إنتاج الفيلم، استغرق عامين، بين الكتابة والإعداد والتحضير، والبحث الأرشيفي، إلى جانب التصوير مع أربعين شخصية عرفت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن قرب، خلال سنوات عمره، وفترات حكمه، وكانت متصلة بسير يومياته وتفاصيلها في الداخل والخارج، وخاصة الأمور الإنسانية». وأضاف: «يوثق الفيلم حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للأجيال القادمة ليكونوا على دراية بالتحديات التي واجهت الآباء المؤسسين في حياتهم الماضية، وكيف استطاع ذلك الرجل التاريخي الاستثنائي أن يصنع معجزته بين الصحراء والبحر، لتكون دولة الإمارات اليوم في مصاف الدول المتقدمة تنعم برخاء واستقرار وسمعة دولية طيبة».

وتُرجم الفيلم، الذي شارك فيه أكثر من خمسين شخصاً من مختلف بلدان العالم، منها فرنسا وهولندا والمغرب وأوكرانيا وباكستان وبنغلاديش والهند وليتوانيا وتونس، إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية لعرضه حول العالم، وفي العديد من المهرجانات السينمائية الدولية.