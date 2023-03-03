أفلام متنوعة تضم كوكبة نجوم في «تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط»

المصدر: تطوان - البيان

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أفلام طويلة متنوعة، تعالج حكايات وقضايا مجتمعاتنا المعاصرة، العربية والعالمية، تشارك بالدورة الـ28 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط والذي تمتد فعالياته بين 3 و10 مارس، ومن بينها: الفيلم الفلسطيني «عَلَم» لفراس خوري والسوري «نزوح» لسؤدد كعدان والتونسي «جزيرة الغفران» لرضا الباهي والفرنسي «Our Ties» لرشدي زيم.

وينافس فيلما «عَلَم» و«نزوح» في المسابقة الرسمية ويعرض علم يوم الاثنين 6 مارس ونزوح الأربعاء 8 مارس، بينما يعرض فيلم «جزيرة الغفران» ضمن قسم Coup de Coeur الاثنين 6 مارس، ويختتم فيلم «Our Ties» فعاليات المهرجان يوم الجمعة 10 مارس.

وهذه الأفلام التي أنتجتها شركة ماد سوليوشن، تضم كوكبة من النجوم، ففيلم «نزوح» من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، ومن بطولة كندة علوش وسامر المصري وحلا زين ونزار العاني ودارينا الجندي، الفيلم حصل على جائزتين في مهرجان فينيسيا. ويحكي قصة عائلة سورية تواجه صراعات داخلية بعد تدمير بيتهم وتتغير حياة الطفلة زينة بعد مشادات بين أمها وأبيها حول قرار مصيري بالرحيل.

وأما «عَلَم» فمن تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وحصد 3 جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم، وتدور أحداثه حول تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.

وألف «جزيرة الغفران» وأخرجه رضا الباهي، ويشارك في بطولته علي بنور ومحمد علي بن جمعة وباولا فيني وكاتيا جريكو وباديس الباهي والنجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي، وتدور أحداث الفيلم في مدينة جربة بتونس تلك المدينة الساحلية الساحرة التي يعيش فيها العديد من الأعراق والديانات.

وأما فيلم «Our Ties» فمن إخراج رشدي زيم وشارك في تأليفه مع مايوين، ومن بطولة النجوم الحاصلين على عشرات الجوائز: سامي بوعجيلة، النجمة الفرنسية مايوين ورشيد بوشارب ورشدي زيم، ومريم سرباح. ويحكي قصة أخوين، موسى الشخص اللطيف والناكر للذات والداعم لعائلته، وعلى النقيض أخوه رياض المذيع التلفزيوني المشهور ويمقته من حوله بسبب أنانيته، والمدافع الوحيد عنه هو موسى الذي يُكن له إعجاباً شديداً. تتسبب وقعة قوية بإصابة موسى بصدمة دماغية خطيرة، تجعله يتحدث دون تمييز بحقائق قاسية لأصدقائه وعائلته على حد سواء.