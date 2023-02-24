«عسل ومطر وغبار» في «العويس السينمائي»

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً لفيلم «عسلٌ ومطرٌ وغُبارْ» للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم ضمن عروض نادي العويس السينمائي وذلك يوم 28 فبراير الجاري في قاعة المسرح بمبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي.

عسل الجبال

كتب سيناريو وحوار الفيلم الشاعر خالد البدور بالاشتراك مع نجوم الغانم ويتألف طاقم العمل من غريب اليماحي وفاطمة سند وعائشة النقبي وفاطمة النقبي. وهو من إنتاج شركة نهاريتناول «عسلٌ ومطرٌ وغُبارْ» حكاية كل من عائشة وغريب اللذين يجوبان جبال الإمارات الشمالية بحثاً عن النحل البري، ويواجهان كل يوم شتى المصاعب ويحملان معهما أيضاً الهموم الحياتية أينما ذهبوا، كما أن النحل يواجه التغيرات المناخية من جهة وتحديات العيش وإنتاج العسل من جهة ثانية.

وهكذا وبشكل غير مخطط له، يتحول النحل إلى جزءٍ أساسي في حياة هؤلاء الناس الذين يعتمد رزقهم وأحياناً بشكل كامل على ما يحصلون عليه من هذه الحشرات الكريمة. ولكن إلى متى وإلى أي درجة يستطيع النحل الاستمرار في العطاء؟يذكر أن نجوم الغانم أديبة وشاعرة ومخرجة إماراتية، حصلت على شهادة البكالوريوس في الإنتاج والإخراج التلفزيوني من أمريكا، وماجستير في الإخراج السينمائي من أستراليا. أخرجت عدداً من الأفلام القصيرة مثل «أيس كريم»، «الحديقة» و«ما بين ضفتين»، وكذلك قدمت أفلاماً وثائقية طويلة مثل «المُريد»، «حمامة»، «أمل» و«أحمر، أزرق، أصفر».

رؤية ثقافية

وكان نادي العويس السينمائي قد قدم عدداً من الأفلام الإماراتية والعربية ضمن رؤية ثقافية شكلت إضافة إلى اهتمامات المؤسسة بالشأن الثقافي والارتقاء بالذائقة البصرية لدى الجمهور، حيث يتم عرض الأفلام ومناقشتها بحضور طاقم الفيلم من مخرجين أو مؤلفين أو ممثلين، خاصة تلك الأفلام التي تنال الجوائز والتكريمات الدولية، غير أنها (في كثير من الأحيان) لا تعرض جماهيرياً.