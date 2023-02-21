«كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» يحصد 7 جوائز في « البافتا»

المصدر: لندن - د ب أ

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حاز الفيلم الألماني «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» على نصيب الأسد من الجوائز في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا) حيث فاز بسبع جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وفاز الممثل أوستن باتلر بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم «ألفيس» عن قصة حياة المغني الشهير ألفيس بريسلي، كما فازت الممثلة كيت بلانشيت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم «تار».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الممثلة كيري كوندون فازت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم «ذا بانشيس اوف انشيرين» The Banshees of Inisherin، كما فاز الممثل بيري كيوجان بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في نفس الفيلم.

كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم بريطاني.

تجدر الإشارة، إلى أن جوائز «بافتا» تعد من أرفع الأوسمة في صناعة السينما في بريطانيا، وأقيم حفل توزيع الجوائز بقاعة المهرجانات الملكية في العاصمة لندن.