فيلم "أول كوايت إن ذا ويسترن فرونت" يتصدر جوائز حفل البافتا

المصدر: د ب ا

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حاز الفيلم الألماني " أول كوايت إن ذا ويسترن فرونت " (كل شيء هادئ على الجبهة الغربية) على نصيب الأسد من الجوائز في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا) حيث فاز بسبع جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وفاز الممثل أوستن باتلر بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "ألفيس" عن قصة حياة المغني الشهير ألفيس بريسلي، كما فازت الممثلة كيت بلانشيت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم " تار".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثلة كيري كوندون فازت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم The Banshees of Inisherin، كما فاز الممثل بيري كيوجان بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في نفس الفيلم.