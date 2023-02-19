«الأبطال» في القرية العالمية تذكارات سينمائية مميزة

المصدر: دبي - البيان

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انطلق في القرية العالمية بموسمها الـ27 معرض «الأبطال»، الذي يقام في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق.

ويتيح المعرض لزواره الاستمتاع برؤية السيف الضوئي لوك سكاي ووكر أحد أبطال الفيلم الشهير فيلم حرب النجوم: الجزء الخامس «الإمبراطورية تعيد الضربات»، وسيستمر المعرض حتى 31 مارس المقبل.

يزخر معرض «الأبطال» الجديد كلياً هذا الموسم، والمستوحى من شخصيات الأبطال الخارقين، بتذكارات سينمائية مميزة من أشهر الأفلام العالمية، ويحتضن مجموعة من المعروضات الجديدة والرائعة التي تتغير كل شهرين. ويستمتع رواد المعرض برؤية «حذاء مارتي ماكفلي»، و«اللوح الطائر»، والسيف الضوئي لوك سكاي ووكر.