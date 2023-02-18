مجمع «سينما سيتي» يفتح أبوابه للجمهور في مركز الرحمانية بالشارقة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلن مركز الرحمانية في الشارقة، عن افتتاح أبواب مجمع «سينما سيتي» للجمهور، وبالشراكة مع (إكسكلوسيف سينماز) المتخصصة في إدارة صالات العرض السينمائية، بهدف تعزيز خدمات التسوق والترفيه المتكاملة في المركز لصالح سكان مدينة الشارقة وزوارها، وإتاحة تجربة سينمائية ممتعة للمرتادين من محبي الأفلام وعشاق العروض الجديدة.

خمس صالات عرض فخمة

وتضم السينما الجديدة خمس صالات عرض تتسع مقاعدها لإجمالي 358 متفرجاً، وهي مقسمة لفئات مختلفة تشمل المقاعد المميزة ذات الجلد الفاخر والمخصصة في الصفوف العليا لكبار الشخصيات، وهي مزودة بمصابيح لكل مقعد مع قائمة طعام يتم تقديمها لهم خلال استمتاعهم بالمشاهدة، فضلاً عن عدد من المقاعد العادية، كما تم تزويد هذه القاعات بأجهزة عرض ليزرية، وأنظمة ثلاثية الأبعاد أبرزها نظام صوتي عالمي من طراز Dolby Atmos، لضمان مواكبة أعلى معايير جودة الصوت والصورة، وخلق جو ترفيهي شيق للمشاهدين من كلا الجنسين وبصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة من كافة الأعمار والجنسيات.

قائمة طعام عالمية كاملة

ولتعزيز هذه التجربة السينمائية، سيحظى المشاهدون بقائمة طعام عالمية كاملة وفاخرة داخل صالات العرض، مع خيارات واسعة من المشروبات الساخنة والباردة، والوجبات الخفيفة والأطعمة ذات النكهات المختلفة التي تلبي جميع الأذواق.

وتتميز صالات السينما بأنها تقع مباشرة بالقرب من مدخل C لمركز الرحمانية، وبما يتيح للزوار ركن مركباتهم في المواقف المخصصة لهم بالقرب من المدخل، كما يمكنهم ترك مركباتهم لإجراء عملية الفحص والتسجيل في حارات الفحص التابعة لـ(تسجيل) بالمركز والاستمتاع أثناء ذلك بمشاهدة الأفلام أو تجربة تسوق مريحة.

وقال عبدالله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة: «يشكّل افتتاح سينما سيتي في مركز الرحمانية الذي تديره تعاونية الشارقة إضافة مهمة إلى قائمة العلامات التجارية التي نجح المركز في جذبها وكسب ثقتها، وسيدعم هذا الافتتاح رؤية وتطلعات المركز الذي افتتح في مارس 2021 وبتكلفة بناء بلغت 400 مليون درهم، وسرعان ما أصبح وجهة مجتمعية وتسويقية وترفيهية أولى لسكان منطقة الرحمانية والأحياء المجاورة لها بشكل خاص وباقي مناطق مدينة الشارقة وضواحيها بشكل عام. حيث تضم أقسام المركز ومرافقه العديد من المحلات والمطاعم والخدمات والعلامات التي تلبي احتياجات جميع الزوار والمتسوقين وعلى مساحة تمتد لأكثر من 58 ألف متر مربع في المركز الذي يحتل موقعاً استراتيجياً مميزاً في قلب منطقة كشيشة وعلى بعد 10 دقائق فقط من مطار الشارقة الدولي».

مجموعة واسعة

وأكد الحريمل أن قطاع السينما يحظى باهتمام لافت في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تزخر بمجموعة واسعة من دور السينما الفريدة في مختلف مناطق وإمارات الدولة، باعتبارها من الوسائل الترفيهية التي تجمع بين الثقافة والفن، وتقدم لمحبي الأفلام تجربة بصرية وصوتية مشوّقة وسط أجواء مثالية مناسبة لمشاهدة الأفلام، ومن خلال شاشات ضخمة ذات تقنيات متقدمة، مشيراً إلى أن افتتاح هذه الخدمة الترفيهية سيزيد من إقبال الزوار على مركز الرحمانية، الذي ينفرد بتوفير تجربة استثنائية ومدهشة لمشاهدة أفلامهم المفضلة وأحدث وأقوى العروض السينمائية العالمية بأنواعها المختلفة مثل الدراما والرعب والرومانسية والإثارة والأفلام التاريخية والحربية والمغامرات والخيال العلمي وغيرها مما سيقدم بمختلف اللغات وبحسب الفئات العمرية، حيث يمكن حجز التذاكر إلكترونياً أو مباشرة عند مدخل صالات السينما.