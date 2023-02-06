أفلام ومعارض وندوات على أجندة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

المصدر: الأقصر ــــ د ب أ

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تتواصل بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، أمس الاثنين، عروض وفعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي يقام خلال الفترة من 4 وحتى 10 من فبراير الجاري، بمشاركة فنانين وصناع سينما من 31 دولة، يقدمون 55 فيلماً مقسمة على مسابقات المهرجان وبرامج عروضه المختلفة.

وتتضمن أجندة المهرجان، تقديم ثلاثة أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، حيث يعرض فيلم «المواطن كوامي»، للمخرج يوهي أمولى، من رواندا. ويدور الفيلم حول كوامي الذي يريد السفر إلى خارج مجمعه لكن يجب عليه أولاً الحصول على تأشيرة من حارس قوقازي يتحكم في الدخول والخروج.

وفي نفس المسابقة، يتم عرض فيلم «تحية ابنة إلى والدها سليمان سيسيه»، من إخراج فاتو سيسيه، من مالي.

ويروي الفيلم قصة حياة المنتج والمخرج المالي سليمان سيسيه، كما ترويها ابنته المخرجة فاتو سيسيه، ومن خلال مقابلات مع أصدقائه وعائلته والمتعاونين معه يسترجع الفيلم حياة المخرج المالي الكبير منذ طفولته وحتى اليوم.

وفي مسابقة الأفلام الطويلة أيضاً، يعرض فيلم «تأمل النجوم» للمخرج ديفيد كونستا نتين، من موريشيوس. وتدور أحداث الفيلم في مدينة تسكنها الطبقة العاملة بموريشيوس، يختفي بولوم المتقدم في العمر، ويقرر ابنه رونالدو البحث عنه ويقابل خلال الرحلة أجيا العاملة الهندية المهاجرة، ويحلم رونالدو بحياة مختلفة وثرية، بينما تحاول أجيا الهروب من أشكال العبودية الجديدة.

وفي إطار برنامج الندوات والتكريم، ينظم المهرجان اليوم ندوة للاحتفاء بمئوية الفنان المصري الراحل صلاح منصور، وتوقيع كتاب «صلاح منصور.. العصفور.. الصورة.. الجوهر» لناهد صلاح.

كما يفتتح معرض خاص لأفيشات أفلام الفنانين المكرمين بالدورة الحالية من المهرجان، وأفيشات أفلام السينما السنغالية (ضيف شرف المهرجان)، بجانب ندوة حوارية مع المخرج سليمان سيسيه، بمناسبة مرور 50 عاماً على السينما في مالي.