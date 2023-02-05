55 فيلماً في النسخة 12 لـ «الأقصر للسينما الأفريقية»

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

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استضاف معبد الأقصر الفرعوني، مساء أمس، حفل افتتاح النسخة الـ 12 من مهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية، الذي يقام بحضور قرابة 300 من نجوم وصناع السينما المصريين والأفارقة، الذين يمثلون 31 دولة.

وقال رئيس المهرجان، السيناريست المصري سيد فؤاد، إن الدورة الجديدة التي انطلقت من وسط معبد الأقصر الفرعوني، مساء أمس، تشهد تقديم 55 فيلماً، موزعة على 4 مسابقات، هي مسابقة الفيلم الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة أفلام الدياسبورا الأفريقية، ومسابقة أفلام الطلبة المصريين.

وأشار فؤاد إلى أن فعاليات المهرجان، انطلقت من على متن الدهبيات النيلية، التي نقلت الضيوف من الفنادق والمنتجعات السياحية، على وقع استعراضات فرق الفنون الشعبية، حتى وصلت بهم إلى معبد الأقصر الفرعوني مع حلول المساء، ومع اكتمال وصول النجوم وصناع السينما المشاركين بالمهرجان لمعبد الأقصر الفرعوني، ومرورهم على (ريد كاربت)، انطلق حفل الافتتاح، الذي شهد تكريم عدد من نجوم السينما المصرية والأفريقية، حيث تم تكريم أسماء بعض الفنانين الراحلين، وهم الفنان المصري الراحل صلاح منصور، والفنان التونسي هشام رستم، والفنانة الجزائرية شافية بودراع.

كما شهد حفل الافتتاح أيضاً، تكريم الفنانة المصرية هالة صدقي، والمنتج الموزمبيقي بيدرو بمينتا، والمخرج السنغالي منصور صورا واد، والموسيقار المصري هشام نزيه، والفنان المصري محمد رمضان.

وقالت مديرة المهرجان، المخرجة المصرية عزة الحسيني، إن المهرجان سيشهد، إلى جانب العروض السينمائية، إقامة 10 ورش فنية في مجالات الإخراج والتمثيل والرسوم المتحركة والديكور، وغيرها من الفنون ذات الصلة بصناعة السينما، إضافة إلى انطلاق مشروع «فاكتوري»، وذلك للعام الثاني، حيث اختار المشروع دعم 10 أفلام قصيرة لـ 10 مخرجات مصريات شابات، بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك.