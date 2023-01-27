أيام الفيلم الأوروبي بالجزائر تعود بشعار "هجرة وتنقل الأشخاص عبر العالم"

المصدر: البيان

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تعود أيام الفيلم الأوروبي في الجزائر بدورتها السابعة تحت شعار "هجرة وتنقل الأشخاص عبر العالم".

وتريد بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر فتح النقاش حول هذا الموضوع الشائك مع الجمهور الجزائري في العاصمة ومدينتي بجاية ووهران مع عرض عشرين فيلما، بحسب راديو مونت كارلو.

تتنوع الأفلام في هذه التظاهرة بين الطويلة، القصيرة، والوثائقية من 14 بلدا أوروبيا، منها إيطاليا وألمانيا والسويد والبرتغال وفرنسا والدنمارك وإسبانيا.

وتشارك قبرص لأول مرة بشريط وثائقي حول هاجس الحدود.

تعالج الأفلام في معظمها موضوع ظاهرة الهجرة والتغيرات المناخية وتتناول إشكالية اللاجئين ونزوح السكان بسبب هذه التغيرات.