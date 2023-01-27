كل ما يجب معرفته عن جائزة الأوسكار

المصدر: البيان

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ومعلومات عن الشهيرة



الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟

الاسم الصحيح الكامل للجائزة

بحسب قناة "دي دبيلةو" الألمانية يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة العام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.

الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار

والت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!

الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات

ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" العام 1950، "تيتانيك" العام 1997، "لا لا لاند/La La Land" العام 2016.

أصغر فائز بالجائزة

الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" العام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.

الأكبر سنا

فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر العام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.

أول امرأة فازت بجائزة الإخراج

جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو العام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن.

أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز

حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز العام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.

فائزون رفضوا استلام الجائزة!

رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص العام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل العام 1971.

أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" العام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.

القيمة المادية لجائزة الأوسكار

تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ العام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل العام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.

حجم "تمثال أوسكار"

يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتيمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد.