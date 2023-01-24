إيرادات «أفاتار» تتخطى ملياري دولار

المصدر: (لوس انجليس ـــ أ ف ب)

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يواصل «أفاتار: طريق الماء» هيمنته على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 19.7 مليون دولار في أسبوعه السادس، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتجاوزت عائدات فيلم الخيال العلمي من إخراج جيمس كامرون عتبة الملياري دولار حول العالم، في أفضل أداء لفيلم منذ بدء جائحة كوفيد-19، مع تحقيق 598 مليون دولار محلياً، و1.42 مليار دولار عالمياً.

وقد جعل ذلك من الفيلم الذي أنتجته «ديزني» و«تونتيث سنتشري» سادس عمل سينمائي يتجاوز عتبة ملياري دولار (من دون تصحيح العائدات بحسب نسب التضخم)، لكنه لا يزال متأخراً عن «أفاتار» بجزئه الأول بحوالى مليار ونصف مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية، حل الفيلم العائلي «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» من إنتاج «يونيفرسال»، بتقدم مرتبة عن الأسبوع الماضي، مع إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.