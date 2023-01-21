مهرجان «هورور أون سي» البريطاني يسدل ستاره غداً

المصدر: لندن - أ.ف.ب

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نجح مهرجان أفلام الرعب البريطاني «هورور أون سي» خلال عشر سنوات من وجوده في اكتساب سمعة دولية من خلال تسليطه الضوء على إنتاجات مستقلة.

وقال بول كوسغروف الذي أسس هذا المهرجان في ساوثيند أون سي (شرق لندن) عام 2013: «قررنا منذ البداية أنه من غير المجدي نسخ كل مهرجانات أفلام الرعب الكبيرة». ولاحظ أن «الشتاء موسم ميت» في هذه المدينة الساحلية المعروفة بعائمها الذي يمتد مسافة كيلومترين عند مصب نهر التايمز. وأضاف «فكرت في أن يكون تركيز المهرجان على أفلام الرعب المستقلة الجديدة، تلك التي ربما لن تدخل يوماً المهرجانات الكبرى».

وأصبح «هورور أون سي» محطة مرجعية لأفلام الرعب المتخصصة. ويضم المهرجان الذي يختتم فعالياته غداً، 36 فيلماً طويلاً و44 فيلماً قصيراً اختيرت من بين مئات الإنتاجات.