وفاة الممثلة السينمائية الكورية يون جيونغ-هي في باريس

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت الممثلة السينمائية يون جيونغ-هي التي زينت شاشة السينما خلال الفترة من 1960-1980 أمس الخميس، في باريس عن عمر يناهز 79 عاما.

وفقا لمصدر، فإن الممثلة يون التي كانت تعاني من مرض الزهايمر توفيت في باريس بعد ظهر يوم أمس.

ولدت يون في بوسان العام 1944، وظهرت في ساحة الفنون لأول مرة في فيلم " مسرحية الشباب " العام 1967 عندما كانت طالبة في قسم الأدب الإنجليزي في جامعة جوسيون. وأصبحت نجمة في نفس العام بفوزها بجائزة أفضل ممثلة جديدة في مهرجان ديجونغ للأفلام وجائزة أفضل ممثلة مفضلة في مهرجان التنين الأزرق للأفلام.

وشاركت يون في العديد من الأعمال خلال الفترة من 1960-1980، حيث بلغ عدد الأفلام التي شاركت فيها حوالي 280 فيلما، منها " سينغونغ (1979)"، " امراة في أزمة(1987)، " مانموبانغ (1994). وتوقفت نشاطها كممثلة سينمائية بمشاركتها الأخيرة في فيلم "شعر" العام 2010م.

وحصلت يون على شهادة الماجستير في علم الأفلام بجامعة الثالثة في باريس العام 1973م. وزوجها عازف البيانو الشهير بيك كيون-وو(77 عاما).

وعملت يون الراحلة كعضو في لجنة التحكيم في مختلف مهرجانات الأفلام، منها مهرجان مومنتريول للأفلام (1995)، ومهرجان مومباي الـ12 للأفلام(2010)، ومهرجان دنار للأفلام الـ17 ومهرجان التنين الأزرق للأفلام (2006).