فوز "باتشينكو" الكوري بجائزة أفضل مسلسل بلغة أجنبية في "اختيار النقاد"

المصدر: يونهاب

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فاز المسلسل الكوري الجنوبي "باتشينكو على منصة آبل تي في بلس (Apple TV+) بجائزة أفضل مسلسل ناطق بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لهذا العام.

وفاز المسلسل "باتشينكو" بالجائزة في فئة المسلسل التلفزيوني متفوقا على ثمانية أعمال درامية أخرى في الحفل الذي نظمته جمعية اختيارات النقاد في لوس أنجلوس يوم الأحد (بتوقيت أمريكا).

وكان المسلسل الكوري الجنوبي الآخر "المحامية غريبة الأطوار وو" تم ترشيحه أيضا للفوز بهذه الجائزة، غير أنه فشل في الحصول على الجائزة، حيث تم بث المسلسل على قناة "ENA" المحلية، وهو متاح على موقع "نتفليكس" أيضا.

ويحكي المسلسل "باتشينكو" قصة 4 أجيال لعائلة كورية تعيش في اليابان، وهو مسلسل أصلي صدر على خدمة "Apple TV+‎" ويستند إلى الرواية الأكثر مبيعا للعام 2017 للمؤلف الكوري الأمريكي "لي مين-جين".

وكانت الأعمال المتنافسة الأخرى السبع هي "1899" و"بورغن"، و"كليو" على منصة نتفليكس، و"غارسيا!" على شبكة إتش بي أو ماكس، و"المملكة" على منصة موبي، و"الصديقة الرائعة" على شبكة إتش بي أو"، و"طهران" على منصة آبل تي في بلس.

وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي فاز فيها المسلسل باللغة الكورية بجائزة أفضل مسلسل ناطق بلغة أجنبية. وفي العام الماضي، أصبح المسلسل الكوري الأصلي على نتفليكس "لعبة الحبار" هو أول مسلسل كوري يحصل على الجائزة التي قدمتها مجموعة من 500 ناقد للبث التلفزيوني والسينمائي في أمريكا الشمالية.

ويستند باتشينكو إلى الرواية الأكثر مبيعا للعام 2017 للمؤلف الكوري الأمريكي "لي مين-جين"، ويحكي قصة 4 أجيال لعائلة كورية في اليابان والعنصرية التي تعرضت لها.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 8 حلقات، حول فتاة كورية الأصل تدعي سونجا بالإضافة إلى أجيال عائلتها وتدور أحداثه في مواقع متعددة بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

ويلعب دور البطولة في المسلسل كيم مين-ها، ويون يوه-جونغ، ولي مين-هو.

وكان الفيلم الكوري الجنوبي "قرار الترحيل" من إخراج "بارك تشانغ-ووك" الذي تم ترشيحه كأفضل فيلم بلغة أجنبية، قد فشل في الفوز بالجائزة في هذا الحفل.