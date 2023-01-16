تكريم الممثل جيف بريدجز في حفل جوائز اختيار النقاد الأمريكية

المصدر: د ب ا

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جرى تكريم الممثل الأمريكي جيف بريدجز / 73 عاما/ خلال حفل جوائز اختيار النقاد الأمريكية الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وحصل بريدجز على جائزة تكريم عن مجمل أعماله، وقدمها له الممثل جون جودمان.

كان بريدجز قد أصيب عام 2020 بسرطان الغدد الليمفاوية.

وقد حصل الممثل برندان فريزر /54 عاما/ على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ذا وويل" (الحوت).

وهيمن فيلم " إيفريثنج إيفري وير اول ات وانس" على جوائز الحفل، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم، وحصل مخرجا الفيلم دانيال كوان ودانيال شينرت على جائزة أفضل مخرج، كما حصل الممثل كي هوي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد.

وحازت الممثلة كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم " تار"، وحصلت الممثلة أنجيلا باسيت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " بلاك بانثر: واكاندا فورايفر".