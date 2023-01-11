الممثلة الكورية الجنوبية "يون يو-جونغ" توقّع مع "النجوم في هوليوود"

المصدر: يونهاب

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وقعت الممثلة الكورية الجنوبية "يون يو-جونغ" مع وكالة الفنانين المبدعين (Creative Artists Agency) الأمريكية، بحسب ما أكده مساعدوها أمس الثلاثاء، ليؤكدوا المعلومات الواردة في تقرير إعلامي أمريكي.

وذكرت مجلة "ديدلاين" الترفيهية الأمريكية أول أمس الاثنين أن "يون يو-جونغ"، التي أصبحت أول ممثلة كورية تفوز بجائرة الأوسكار في العام 2021، ستمثلها الوكالة المذكورة.

وقد فازت الممثلة البالغة 75 عاما من العمر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن دور الجدة "سون جا"، الذي قامت به في فيلم "ميناري"، وهو فيلم مستوحى من سيرة ذاتية حقيقية، من إخراج المخرج الأمريكي الكوري "لي إسحاق تشونغ".

وتعد الوكالة واحدة من أكبر وكالات النجوم في هوليوود، وتدير أعمال العديد من المشاهير، مثل المخرج "ستيفن سبيلبرغ" و"توم هانكس" و"زندايا". ومن بين الممثلين الكوريين، تمثل الوكالة الممثلين "لي جونغ-جيه" و"كانغ دونغ-وون" و"جونغ هو-يون".

وفي الشهر الماضي، أنهت "يون" عقدها مع وكالة "هوك إنترتينمنت"، وهي وكالة المواهب الكورية الجنوبية، بعد أن تورطت الوكالة في نزاع قانوني مع المطرب "لي سيونغ-كي"، بسبب تخلفها المزعوم عن دفع إيرادات البث الرقمي لأغنياته.