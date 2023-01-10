«أفاتار» يتصدّر شباك تذاكر أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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واصل فيلم «أفاتار.. طريق الماء» لجيمس كاميرون تصدره إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية نهاية الأسبوع الفائت، محققاً إيرادات قاربت 45 مليون دولار، لكن المفاجأة أتت في فيلم «رعب»، إذ احتل المرتبة الثانية بعدما حصد عائدات غير متوقعة.

وبحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة حافظ فيلم «أفاتار» الجديد على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي، وحقق فيلم الخيال العلمي من إنتاج شركة «تونتيث سنتشري» أرباحاً محلية، بلغ مجموعها منذ بدء عرضه 516,8 مليون دولار، و1,19 مليار دولار عالمياً، ما يجعله سابع أكثر الأفلام درّاً للإيرادات في التاريخ، لكن فيلم الرعب «M3GAN» من إنتاج «يونيفرسال» و«بلام هاوس»، حقق 30,2 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما فاق توقعات المراقبين.

ويروي فيلم «M3GAN» قصة إنسان آلي مخيف مصمم أصلاً ليكون الرفيق المثالي لفتاة يتيمة صغيرة (فيوليت ماكغرو).

وقال ديفيد غروس من شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش»: «إن أفلام الرعب لا تُظهر أي تباطؤ على شباك التذاكر»، موضحاً أن «محبي السينما الشباب يرغبون في مشاهدة هذه الأفلام مع أصدقائهم، على الشاشة الكبيرة، للحصول على أقصى مقدار من الإثارة».