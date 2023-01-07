«العملية فورتشون» ..العرض الأول في دبي

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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بعد ترقب وانتظار جمهور الآكشن في العالم العربي، تم الإعلان أول من أمس عن عرض فيلم «Operation Fortune» (العملية فورتشون: حيلة الحرب)، في مختلف صالات السينما في دبي بحضور النجم جيسون ستاثام إلى جانب المخرج العالمي غاي ريتشي والنجم العالمي باغزي مالون الذي شارك في الفيلم، وسبقت له المشاركة في فيلم «جنتلمان».

وحظي إطلاق الفيلم بمتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، التي واكبت زيارة ستاثام إلى دبي، الذي حضر المؤتمر الصحفي المرافق للعرض الأول في سينما ريل دبي مول.

أفلام الحركة

يشار إلى أن جيسون ستاثام اشتهر بأدائه المتميز في أعمال الإثارة والآكشن، إذ أطل في العديد من الأفلام التي تحمل الطابع نفسه، مثل «حنق الإنسان»، وسلسلة «ذا ميج». ويعد واحداً من أشهر ممثلي أفلام الحركة التي تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر في السنوات السابقة بمشاركته في سلسلة أفلام «Fast and Furious»، مع النجم فان ديزل.

مشروع بحثي

والمتوقع أن يكون الفيلم من بين أفضل أفلام 2023 التي تسلط الضوء أيضاً على نجمي السينما والدراما التركية وهما كان أورغانجي أوغلي، وبيستيمو أوزديمير.

حيث تبدأ القصة بسرقة مشروع بحثي، يسمى «الأداة»، من مختبر شديد الحراسة يصعب اختراقه، ولا أحد يعرف ما الذي تفعله هذه «الأداة»، أو من سرقها، إنه أمر يثير قلق جهاز المخابرات البريطانية، لأن وجود الأداة بيد مخربة أمر يهدد السلام العالمي، وهنا تتم الاستعانة بأورسون الذي تلقى التوجيه بتردد لأنه كان في فترة في إعادة التأهيل كما يسميها.

ولكنه يقبل المهمة فيشكل فريقاً متكاملاً من (أوبري بلازا) المختصة بتكنولوجيا المعلومات والجندي جيه جيه (بوزي مالون) وناثان (كاري إلفويس)، الذي يقود العملية نفسها.

متطلبات باهظة

وتدور أحداث الفيلم، في إطار الإثارة والآكشن الذي لا يخلو من الكوميديا. ويؤدي الدور الرئيس، أورسون فوترشن (جيسون ستاثام)، ويجسد شخصية عميل كبير مهم للمخابرات البريطانية، ويحفل الفيلم بالمشاهد التي تظهر البطل في سياق مظاهر فاخرة، في حين يبدأ الفيلم من حاجة البطل إلى الهرب من الصدمات التي يواجهها في مهمته العصيبة.

حيث وضع شرطاً يقضي بمنحه فترة نقاهة وإعادة تأهيل نفسي في جزر المالديف بعد كل مهمة ينتهي منها، وكذلك نقله في طائرة خاصة. وفي السياق يكلف البطل (أورسون) جهاز المخابرات مصارف خيالية، ولكنه أيضاً يبقى أفضل رجل لديهم، يمكن الاعتماد عليه لضمان الحفاظ على سلامة البريطانيين.