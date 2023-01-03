افتتاح المهرجان السينمائي الدولي التاسع لطريق الحرير بشيآن الصينية

المصدر: البيان

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افتتح المهرجان السينمائي الدولي التاسع لطريق الحرير مساء أول امس الأحد في مدينة شيآن الصينية، برعاية مجموعة الصين للإعلام وحكومة مقاطعة شنشي وحكومة مقاطعة فوجيان، بحسب قناة (CGTN) الصينية.

ويقام المهرجان تحت شعار "طريق الحرير يربط العالم والأفلام تضيء تشانغآن"، حيث تم تسجيل نحو ألف وستمائة فيلم من تسعين دولة ومنطقة للمنافسة من أجل "جائزة طريق الحرير الذهبي". كما سيقيم المهرجان أحد عشر معرضا لبث نحو مائة فيلم محلي وأجنبي في دور السينما وعلى شبكة الإنترنت.