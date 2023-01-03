إيرادات «أفاتار» تتخطى مليار دولار

المصدر: لوس أنجليس - أ.ف.ب

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حصد فيلم «أفاتار: طريق الماء» إيرادات قاربت 82,4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع بأمريكا الشمالية، ليرتفع مجمل عائداته إلى مليار دولار عالمياً، في وقت شبه قياسي، على ما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز. ووصلت إيرادات فيلم الخيال العلمي على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية إلى 440,5 مليون دولار، إضافة إلى 957 مليون دولار حققها في الخارج. وقد تجاوزت ستة أفلام فقط حاجز مليار دولار من الإيرادات في أول أسبوعين لها. وحل في المركز الثاني في قاعات أمريكا الشمالية فيلم «سنور في جزمة: آخر أمنية» العائلي من إنتاج شركة «يونيفرسال»، وحصد 22 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

عائدات

وحقق فيلم «النمر الأسود: واكاندا للأبد» من إنتاج شركة ديزني، إيرادات بلغت 6,5 ملايين دولار ليحتل المركز الثالث. وارتفع مجمل عائداته المحلية إلى 439,6 مليون دولار في ثمانية أسابيع. وجاء في المركز الرابع فيلم «ويتني هيوستن: أريد الرقص مع شخص ما» من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 5,4 ملايين دولار. وفي المرتبة الخامسة حل الفيلم الدرامي الكوميدي «بابل» من إنتاج باراماونت، مع إيرادات بلغت 3,6 ملايين دولار.