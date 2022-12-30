أكثر 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في دور السينما العالمية للعام 2022

المصدر: البيان

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بلغت إيرادات السينما العالمية نحو 15.8 مليار دولار في العام 2022، وحلت 10 أفلام في الصدارة، بحسب "يورونيوز"، هي:

1- توب غان: مافريك 1.489 مليار دولار

تعود فكرة الفيلم للرواية الكلاسيكية لتوني سكوت العام 1986، وتدور قصته حول طيار محترف في سلاح الجو اﻷمريكي يمثل دوره توم كروز يدخل تجربة لتعليم آخرين بقيادة طائرات جديدة.

حصل الفيلم على جائزتي "غولدن غلوب" لأفضل فيلم وجائزة "غرامي" لأفضل موسيقى تصويرية للأفلام.

ويتميز الفيلم بمشاهد مثيرة لمعارك جوية.



2- جوارسيك وورلد: دومينيون 1.003 مليار دولار

هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام الديناصورات، طرحت النسخة الأولى العام 1993، والثانية 2015.

الفيلم من إنتاج يونيفيرسال بيكتشرز» وإخراج كولين تريفور وبطولة كريس برات وبرايس دالاس هاوارد. ويتناول هذا الجزء قصة علماء يرغبون بالسيطرة على المستقبل من خلال تعديل جينات الدينوصورات وتخرج الأمور عن السيطرة في محولة من الأبطال لإعادة العالم إلى وضعه الطبيعي قبل فوات الأوان.

3- دكتور سترينج 2: 955.8 مليون دولار

يتناول الفيلم إحدى قصص مارفل كوميكس الكرتونية المصورة وهو الجزء الثاني وتدور قصته حول عالم أعصاب لديه قوة خارقة ويخوض مغامرات في عالم السحر.

4- مينيونز: صعود غرو939.4 مليون دولار

احتل فيلم مينيونز وهو فيلم رسوم متحركة ومناسب للأطفال والعائلة. وهو الجزء الثاني لفيلم آخر حمل نفس الاسم وصدر عام 2015 فرعية.

تدور قصة الفيلم حول حياة غرو عندما كان طفلا ومغامراته الطريفة.

5- أفاتار 2889 مليون دولار

وهو الجزء الثاني لفيلم الخيال العلمي، عرض الجزء الأول عام 2009 وهو من إخراج جيمس كاميرون.

6- بلاك بانثر: واكاندا فوريفر

هو الفيلم الثالث لمارفل هذا العام، ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل تصوير. تدور قصته حول الشخصية التي ستسيطر على عرش مملكة واكاندا بعد وفاة بطل النسخة الأولى تشادويك بوسمان العام 2020. منع من العرض في بعض الدول العربية كالسعودية وقطر وعمان وغيرها.

7- ذا باتمان 770.8 مليون دولار

فيلم الخيال من سلسلة قصص «سي دي» ومن أبرز أفلام شركة «وارنر براذرز» الأمريكية.

ويجسد بطل الفيلم روبرت باتينسون لأول مرة دور بروس واين «باتمان» مع مشاركة النجمين باول دانو وكولين فاريل والنجمة زوي كرافيتز.

8- ثور: لوف أند ثاندر 761 مليون دولار

هو فيلم بطل خارق أمريكي، مبني على شخصية ثور من ابتكار مارفل كومكس. الفيلم من إخراج تايكا وايتيتي وبطولة كريس هيمسوورث، تيسا طومسون، ناتالي بورتمان.

9- ووتر غيت بريج 626.5 مليون دولار

يُحتفل فيلم الحرب الصيني هذا وتكملة فيلم "The Battle at Lake Changjin" العام الماضي بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني ويستند إلى القتال التاريخي في ممر "فنشيلين" أثناء معركة خزان تشوسين في الحرب الكورية.

تم إصداره في العام الصيني الجديد وحقق 626.5 مليون دولار في الصين، مما يجعله تاسع أعلى فيلم في العام 2022.

10- مون مان 460.2 مليون دولار

ويختتم فيلم صيني آخر قائمة العشرة الأوائل، وهذه المرة فيلم كوميدي خيال علمي يحكي قصة "Duguyue"، الذي أصبح بعد أن تُرك بشكل غير متوقع على سطح القمر آخر شخص في الوجود عندما يدمر كويكب الأرض.

بالنسبة إلى شباك التذاكر العالمي، تشير التقديرات إلى أن الإيرادات سترتفع في عام 2023، لكن سيظل أقل من مستويات ما قبل الوباء. تتوقع شركة تكنولوجيا الأفلام في المملكة المتحدة أن يصل شباك التذاكر العالمي على 29 مليار دولار بزيادة قدرها 12% عن عام 2022.