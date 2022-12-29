«أفاتار.. طريق الماء» يجتذب أكثر من 6 ملايين مشاهد في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول ـــ د ب أ

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اجتذب فيلم «أفاتار.. طريق الماء» أكثر من 6 ملايين مشاهد في الأسبوعين الأولين من إطلاقه بدور العرض في كوريا الجنوبية، حسبما أظهرت بيانات أمس.

وكان العرض الأول للفيلم 14 ديسمبر الجاري، وجذب 01. 6 ملايين من رواد السينما، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات مجلس الأفلام الكوري.

وأصبح هذا خامس فيلم يتجاوز حاجز الـ 6 ملايين هذا العام، وثاني فيلم أجنبي بعد فيلم «توب جان: مافريك».

واجتذب فيلم «أفاتار» الأصلي6. 13 مليوناً من رواد السينما في كوريا الجنوبية في عام 2009، ليصبح الفيلم الأجنبي الأكثر مشاهدة، الذي يعرض هناك على الإطلاق، كما أنه لا يزال الفيلم الأعلى ربحا على الإطلاق بـ 9. 2 مليار دولار من مبيعات التذاكر العالمية.