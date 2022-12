"أفاتار" يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي

المصدر: أ ف ب

حافظ "Avatar: The Way of Water" على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية مع إيرادات قاربت 90 مليون دولار، رغم عاصفة شتوية ألزمت ملايين الأميركيين منازلهم في العطلة المطولة لعيد الميلاد، على ما أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وبلغ إجمالي إيرادات العمل الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون وأنتجته "توينتيث سنتشري"، 287,7 مليون دولار محلياً، ليصبح خامس أكثر الأفلام درّاً للعائدات عام 2022.

وفيما قال محللون إن إيرادات هذا الجزء الجديد من "أفاتار" فاقت التوقعات في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت عاصفة قوية، حصدت ثلاثة أفلام جديدة عائدات أكثر تواضعاً.

فقد نال فيلم "Puss in Boots: The Last Wish" العائلي من إنتاج "يونيفرسال"، وهو عمل بالرسوم المتحركة من سلسلة "Shrek"، عائدات بلغت 17,5 مليون دولار في الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين.

وحقق فيلم السيرة "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" من إنتاج سوني، 6,8 ملايين دولار فقط. وقد جسدت فيه الممثلة الإنكليزية ناومي آكي شخصية النجمة الراحلة ويتني هيوستن.

وانطلق الفيلم الدرامي الكوميدي "بابيلون"، الذي يحمل توقيع المخرج داميان شازيل الحائز جائزة الأوسكار، بإيرادات لم تتخط 5,3 ملايين دولار رغم كوكبة النجوم التي يضمها بينهم براد بيت ومارغوت روبي. ووصف موقع Variety.com هذه النتائج بأنها "انطلاقة مروعة".

وحل في المركز الخامس خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والباردة، فيلم "Black Panther: Wakanda Forever" مع 5,3 ملايين دولار، ليصبح إجمالي إيراداته 428 مليون دولار.

وفيما يلي باقي الأفلام في الترتيب:

6- "Violent Night" مع 4,3 ملايين دولار.

7- "The Whale" مع 1,5 مليون دولار

8- The Menu مع مليون دولار.

9- "The Fabelman" مع 900 ألف دولار.

10- "Strange World" مع 675 ألف دولار.