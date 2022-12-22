مجمع سينمائي ضخم في «إثراء ديرة»

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت «إثراء دبي» اتفاقية مع إدارة «سينيبوليس سينما»؛ أكبر عارض أفلام في أمريكا اللاتينية وثالث أكبر شركة في العالم، لإدارة مجمع سينمائي من 10 شاشات كجزء من مشروع إثراء ديرة.

وسيتميّز المجمع بقاعة الجونيور المناسبة للعائلات، إضافة إلى سينما في الهواء الطلق مع شاشة خارجية.

توفّر «إثراء دبي»، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمار، الإشراف الاستراتيجي من خلال تطوير مشاريع مثل مشروع إثراء ديرة، وهو مكان غني بالثقافة ومليء بالتاريخ.

وقال لاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة إثراء دبي: «يسعدنا أن نتشارك مع سينيبوليس ونرحب بتجربتهم الدولية والمحلية التي ستعزز قيمنا الأساسية لإثراء حياة الأشخاص الذين نخدمهم. ستكون السينما بالتأكيد إضافة ترفيهية قيّمة لهذا المجتمع الناشئ والمثير للمقيمين والزوار على حدٍ سواء».

بدوره، قال أليخاندرو أغيليرا، الرئيس التنفيذي لشركة سينيبوليس سينما:

«ستكون سينما ديرة أول مشروع لسينيبوليس في دبي، التي نعتبرها مركزاً حضرياً نخطط فيه لتوسيع وجودنا وجلب خبراتنا الدولية. هدفنا هو تقديم أفضل تجربة سينمائية ومواصلة إعطاء الأولوية لتجربة العملاء».