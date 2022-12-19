لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي تعلن عن مبادرة جديدة لتمكين كُتَّاب السيناريو الإماراتيين الشباب للوصول بسيناريوهاتهم إلى العالمية

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي عن مبادرة جديدة تحمل اسم "تذكرة إلى بوليوود" لتمكين كُتَّاب السيناريو الإماراتيين الشباب للوصول بسيناريوهاتهم إلى العالمية من خلال التعاون مع كبرى مؤسسات الإنتاج السينمائي في "بوليوود"، بما لها من مكانة كبيرة كمركز عالمي لصناعة السينما، لبحث فرص تحويل تلك النصوص إلى أعمال سينمائية يتابعها جمهور سينما بوليوود الذي يُعدُّ بالمليارات حول العالم.

وتنفذ المبادرة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي والتي قامت باختيار 10 من كُتّاب السيناريو المواطنين، من بين عشرات كُتاب السيناريو الإماراتيين، لاستكمال طريقهم ضمن المبادرة التي تأتي منسجمة مع نهج دبي الدائم في اكتشاف وتحفيز المبدعين في مختلف المجالات ودعم الكوادر والمواهب الإماراتية المتميزة، وإتاحة كل الفرص الممكنة أمامها لتحقيق مستويات أعلى من النجاح في شتى مجالات الإبداع.

وقال سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: "تأتي هذه المبادرة منسجمة مع جهود تطوير وتشجيع المواهب الإعلامية المبدعة في دبي، من خلال دعم وتشجيع إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى اكتشاف الكفاءات الإبداعية الإماراتية الواعدة. فمكانة دبي المتنامية كمركز رئيسي للإعلام وصناعة المحتوى في المنطقة تدعمها طاقات شغوفة بالإبداع وجدت في هذه المدينة النابضة البيئة الأمثل للازدهار."

وأضاف: "هذه المبادرة هي واحدة من العديد من المبادرات التي سيتم الكشف عنها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رصيد دبي من المبدعين في مجال صناعة السينما والأنشطة الإبداعية المكملة لهذه الصناعة المهمة التي أسست دبي قاعدة متطورة تكفل مقومات نموها وازدهارها".

وعن تطور الرصيد الإماراتي من الكفاءات السينمائية، قال الجناحي: "تملك دولة الإمارات ودبي العديد من الكفاءات والطاقات المبدعة الطامحة للدخول إلى عالم السينما وإثبات تنافسيتهم فيه.. والهدف هو استقطاب المبدعين من شباب المواطنين المتخصصين في فن كتابة السيناريو لتمهيد الطريق أمامهم للوصول بأعمالهم وأفكارهم إلى الشاشة الكبيرة.".

ورشة عمل

وقد شارك عشرة من كتّاب السيناريو في ورشة عمل حصرية مع كاتبة السيناريو المعروفة ألثيا كوشال، للتعرف عن قرب على أبرز التوجهات والمهارات لكتابة السيناريو، حيث قدمت الورشة مجموعة من النصائح المهمة حول كتابة السيناريو في بوليوود، بالاعتماد على خبرتها الواسعة في سرد القصص السينمائية، بهدف منح كُتّاب السيناريو الإماراتيين معلومات وأفكار تمكنهم من التحضير للجولة التالية من مبادرة "تذكرة إلى بوليوود" لاختيار النصوص التي يمكن تحويلها إلى عمل سينمائي من إنتاج بوليوود.

واضاف سعيد الجناحي: "نحن سعداء بمستوى التفاعل مع المبادرة التي تبرز إمكانات الإبداع الإماراتية، ليس على مستوى الدولة فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "فضلاً عن مساعينا في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية مفضلةً لإنتاج الأفلام وصناعة المحتوى، نعمل على استخدام شبكة شراكاتنا الواسعة لدعم المواهب الابداعية المحلية وتعزيز فرص التعلّم والنمو والتواصل مع المبدعين حول العالم، بما في ذلك صُنّاع السينما في بوليوود ما سيكسب مواهبنا مزيجاً من الخبرات والمعارف بالعمل عن قرب مع أكبر مخرجي ومنتجي الأفلام في العالم".

تجدر الإشارة إلى ازدهار التبادل الثقافي بين دولة الإمارات والهند، والذي يمتد إلى قطاعات عديدة لاسيما قطاع الفن وصناعة المحتوى، في ضوء ما تتمتع به دبي من مواقع عديدة للتصوير يفضّلها أبرز المخرجين ونجوم الفن في الهند، مع توفير المدينة بنية تحتية متميزة وإمكانات ومرافق متخصصة مهمة عديدة، وفي مقدمتها "مدينة دبي للاستوديوهات"، التابعة لمجموعة تيكوم، حيث توفر المسارح الضخمة (بما في ذلك واحدة من أكبر المسارح العازلة للصوت في العالم)، بالإضافة إلى استوديوهات جاهزة للاستخدام الفوري، واستوديوهات تسجيل، ومستودعات ومساحات مكتبية، و أحدث المعدات التي تتيح إنتاج الأعمال الإعلامية على اختلاف أحجامها.

أعمال عالمية

وقد استقطبت دبي العديد من الأعمال السينمائية العالمية التي وجدت فيها الموقع الأمثل لتصوير جانب كبير من أحداثها، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الإمارة لعمليات الإنتاج من بنية تحتية فائقة الجودة والاعتمادية، وخدمات مساندة عالية المستوى، ومن أبرز تلك الأعمال العالمية، فيلم "سريانا" من بطولة النجم العالمي جورج كلوني (2005) و"المهمة المستحيلة– بروتوكول الشبح" للنجم العالمي توم كروز (2011)، والإنتاج الهندي الضخم "سنة جديدة سعيدة" للنجم شاروخان (2014)، وستار تريك بيوند (2016) ضمن سلسلة أفلام "ستار تريك" الشهيرة، و"فانغارد" من بطولة النجم العالمي جاكي شان (2019).

يُذكر أن "لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي" قد تأسست في العام 2012 بهدف دعم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية في إمارة دبي وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً لإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية. وتشمل خدمات اللجنة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية الحلول الرقمية، التي تمكّن شركات الإنتاج والمواهب المستقلة من استخراج تصاريح التصوير في جميع أنحاء الإمارة بيسر وسهولة.

