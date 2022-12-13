«بلاك بانثر» يتصدر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - أ.ف.ب

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احتفظ فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» بصدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، لكنّ إيراداته تراجعت إلى 11,1 مليون دولار نظراً إلى عدم تسجيل إقبال كبير على الصالات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، على ما أظهرت الأرقام التي نشرتها أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.فدور السينما التي تعاني أصلاً منافسة منصات البث التدفقي الواسعة الشعبية، لم تشهد هذا الأسبوع أي أفلام جماهيرية جديدة. ولم يتجاوز مجموع إيرادات الأفلام الاثني عشر الأولى في الترتيب 35 مليون دولار، وهي الأسوأ هذه السنة، على ما لاحظ المحللون.

وتمكن هذا الشريط، وهو تكملة لفيلم «بلاك بانثر» الذي أنتجته شركة «مارفل» وحقق نجاحاً كبيراً العام 2018، من أن يحصد حتى الآن 409,8 ملايين دولار في أمريكا الشمالية وحدها، وهو رقم لا يزال بعيداً من حصيلة عائدات الجزء الأول التي بلغت 700,4 مليون دولار.