معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 3 مارس

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة إلى أبوظبي بين 3 و5 مارس 2023.

وتنطلق الدورة الـ11 من المعرض، بتنظيم شركة أنفورما كونكت، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على امتداد القاعة الجديدة بكاملها، لتكون الدورة الأكبر للمهرجان على الإطلاق.

وتضم الفعالية المنتظرة باقة من الأنشطة الجديدة والمفضلة، واستضافت دورة العام الماضي من المعرض كوكبة من المشاهير، بمن فيهم تشارلي كوكس، وباري كيوجان، وناتالي إيمانويل، ومايكل روكر، ومينغ نا وين، وكيفن كونروي، وشون شيميل، وتشارلز مارتينيت، بالإضافة إلى أكثر من 250 جهة عارضة، تقدم عروضها لأكثر من 24 ألف زائر.

وتشارك في دورة هذا العام من المعرض باقة رائعة من النجوم، الذين قاموا بأداء أصوات الشخصيات الكرتونية المحببة، بمن فيهم بيج اوهارا، التي أدت صوت بيلي في فيلم الرسوم المتحركة بيوتي آند ذا بيست من ديزني، بالإضافة إلى العديد من أدوار البطولة على مسرح برودواي الشهير، مثل إلي ماي تشيبلي في شوبوت، وفونتين في ليه ميزرابل، وإدوين درود في ذا ميستري أف إدوين درود.