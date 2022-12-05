«ع مفرق طريق».. عرض عالمي أول في «البحر الأحمر السينمائي»

المصدر: دبي - البيان

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بعد مسيرة طويلة في عالم النقد السينمائي، تحتفل الكاتبة جوزيفين حبشي، بانطلاق فيلمها الأول «عَ مفرق طريق» في عرض عالمي أول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، على أن تبدأ عروضه ابتداءً من 15 ديسمبر الجاري في كل الصالات اللبنانية، ثم ستقوم شركتا «سيدرز آرت برودكشن- الصباح اخوان» و«Arab Motion» بتوزيعه في العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية.

فيلم «عَ مفرق طريق» كوميديا رومنسية عائلية مصوّرة في وادي قنوبين، أحد أجمل المواقع الطبيعية الشمالية في لبنان، وهو من إخراج لارا سابا وبطولة شادي حداد وجوليا قصار وبيتي توتل وسينتيا كرم وربى زعرور وميرنا مكرزل.

من ناحية أخرى، كانت حبشي قد قدمت على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم «خلي بالك من زوزو» بعد إعادة ترميمه بحضور حسين فهمي ويسرا ولبلبة والمخرجة إيناس الدغيدي.