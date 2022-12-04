انطلاق الدورة 11 للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر

المصدر: (الجزائر - رويترز)

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انطلقت الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر الجمعة بالجزائر العاصمة بمشاركة 60 فيلماً، وذلك بعد غياب لمدة عامين بسبب الجائحة.ويتضمن المهرجان ثلاث مسابقات للفيلم الروائي الطويل والوثائقي الطويل والفيلم القصير. ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى العاشر من ديسمبر ثلاث ورش تدريبية عن «السينما والبيئة» و«التمثيل» و«الحدود بين الفيلم الوثائقي والروائي».

كما يحتفل المهرجان بمرور 60 عاماً على استقلال الجزائر بعرض مجموعة من الأعمال، المكرسة لهذا الحدث.