«ڤوكس سينما» تعرض أول فيلم «إن سي تي دريم» 30 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت «ڤوكس سينما»، أنها ستقوم بعرض فيلم «إن سي تي دريم»، أول فيلم لفرقة البوب الكورية الشهيرة، في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك يومي 30 نوفمبر الجاري و3 ديسمبر المقبل. يجسد الفيلم، أحداث ووقائع الحفل الموسيقي المنفرد الثاني الذي أقامته فرقة «إن سي تي دريم» تحت عنوان NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2: In A DREAM، حيث ينقل كواليس الحفل ومقابلات خلف الكواليس ورؤية وأحلام وتطلعات أعضاء الفريق، بأسلوب سينمائي مميز وحصري.

تُعرف فرقة «إن سي تي دريم»، بأنها فرقة فنية صاعدة تابعة للفرقة الأصلية «إن سي تي»، التي انطلقت في كوريا الجنوبية في العام 2016. وقدمت الفرقة منذ ظهورها الأول أمام الجمهور، أربعة EPs، وست أغنيات منفردة وألبومين. كما تميّزت هذه الفرقة، بكونها الفرقة الآسيوية الوحيدة التي ظهرت ثلاث مرات متتالية على قائمة بيلبورد، لأفضل فرقة موسيقيّة صغيرة تحت سنّ الواحد والعشرين.

وكانت «ڤوكس سينما»، قد عرضت في مارس الماضي التجربة الموسيقية الحية «بي تي أس أون ستيج – سيول: العرض المباشر»، كما عرضت في 2019 «جولة بي تي أس العالمية: أحب نفسك في سيول»، والتي شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً.