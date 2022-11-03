المغنية العالمية سيلين ديون تؤدي شخصيتها الحقيقية في فيلم Love again

المصدر: أ ف ب

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أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون الأربعاء أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي "لاف أغين" (Love again) الذي يبدأ عرضه في دور السينما سنة 2023 وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.

وكتبت المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي "أراكم في السينما!"، موضحة أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الأسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي "آوتلاندر" (Outlander).

وأشارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني" وسيُعرض على الشاشة الكبيرة في 12 مايو.

ويتناول الفيلم الذي أخرجه جيم ستراوس ("ذي إنكريديبل جيسيكا جيمس") قصة شابة تُواصل بعد وفاة خطيبها إرسال رسائل نصية هاتفية إليه. وأدى ذلك إلى نشوء علاقة بينها وبين الشخص الذي انتقل اليه رقم الهاتف، وهو صحافي، بفضل سيلين ديون.

وكانت ديون أعلنت في أبريل الفائت أنها أرجأت إلى 2023 كل الحفلات المقرر أن تحييها هذه السنة في أوروبا ضمن جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور" بسبب مشكلة صحية تعانيها.

واضطرت النجمة الكندية إلى إلغاء أو تأجيل عدد من حفلاتها لأسباب طبية ونتيجة جائحة كوفيد-19.