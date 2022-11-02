سينما في الهواء الطلق .. موسم جديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يحظى سكان دبي وزوارها، بأجواء متعة وترفيه جديدين، مع انطلاق الموسم الجديد لفعليات السينما في الهواء الطلق، التي تعد دبي رائدة فيها.

حيث أعلنت «ڤوكس سينما»، عودة تجربة سينما «OUTDOOR»، أي في الهواء الطلق. وتعتبر سينما الهواء الطلق، التي تتواجد على سطح «جاليريا مول» في جميرا 1، التجربة السينمائية المفضلة في فصل الشتاء عند رواد السينما في دبي، والتي تتيح الفرصة أمامهم لتجديد نشاطهم السينمائي والاستمتاع بأحدث الإصدارات والأفلام الرائجة والاسترخاء في الهواء الطلق تحت ضوء النجوم.

وطوال فصل الشتاء من أكتوبر 2022 حتى أبريل 2023، ستعرض سينما OUTDOOR، مجموعة من أفلام هوليوود المنتظرة، والتي تشمل فيلم «بلاك آدام» Black Adam وفيلم «النمر الأسود: واكاندا للأبد» Black Panther: Wakanda Forever.

بالإضافة إلى قائمة مميزة من الأفلام المخصصة لفترة الهالوين وعيد الميلاد والأفلام الرومانسية. وستخصص هذه التجربة في نهاية كل أسبوع (السبت والأحد في تمام الساعة 6 مساءً)، عروض للأطفال، لإتاحة الفرصة أمام عشاق السينما الصغار للاستمتاع بالأفلام الملائمة لكل أفراد العائلة. وتم تجهيز سينما OUTDOOR، بأحدث التقنيات في عالم السينما بما يشمل أنظمة العرض الرقمية عالية الدقة وتقنية الصوت متعدد الأبعاد لتوفير تجربة سينمائية غامرة ومبهجة بالكامل.