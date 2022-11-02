نخبة من نجوم السينما الهندية يشاركون في حفل «آيفا 2023» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعود حفل عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA)، الذي يجمع نخبة من أفضل النجوم في صناعة السينما الهندية، من جديد مدفوعاً بالطلب الشعبي الكبير، إلى جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك في شهر فبراير من العام 2023. وسيقام حفل «آيفا 2023» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الشركة الرائدة في أبوظبي في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة.

وتلبية لطلب عشاق الحدث والمعجبين ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، ستتم استضافة النسخة الثالثة والعشرين من حفل «آيفا» مرة أخرى في اتحاد أرينا بجزيرة ياس - أبوظبي، أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانيات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، على مدار أيام 9 و10 و11 من فبراير 2023. وسيقدم حفل هذا العام أبيشك باتشن، وفرحان أختر، ومانيش بول، وسيشهد أيضاً مزيداً من السحر والترفيه، حيث سيتميز الحفل أيضاً بمشاركة سلمان خان، وفارون دهاوان، وكاران جوهر، وكريتي سانون وغيرهم الكثير.

حماس كبير

وقال أبيشك باتشن: «أشعر بحماسة كبيرة لتقديم النسخة الـ 23 من حفل «آيفا» في جزيرة ياس بأبوظبي. إن «آيفا» بمثابة أسرة لي. وأتطلع قدماً للقاء الجمهور من مختلف أنحاء العالم والتواصل معهم ضمن أجواء مفعمة بالمتعة والترفيه».

وبدوره، قال فرحان أختر، مقدم مشارك: «حفل آيفا يعد المنصة العالمية الوحيدة التي جابت العالم، فقد أسهم في تقريب عشاق السينما من جميع أنحاء العالم من نجومهم المفضلين. وأتطلع قدماً إلى المشاركة في النسخة المقبلة من حفل عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA)، وأعرب عن سعادتي الكبيرة للمشاركة في تقديم هذه النسخة الـ 23 في جزيرة ياس في أبوظبي».

ومن جانبه، قال مانيش بول، مقدم مشارك: «متحمس جداً للتواجد على المسرح مجدداً لتقديم النسخة الـ 23 من حفل آيفا في جزيرة ياس بأبوظبي. ولطالما كانت الاستجابة التي نتلقاها من الجمهور رائعة للغاية. وبلا شك سيكون هذا الحدث أكبر وأكثر متعة مع المقدمين المشاركين المذهلين».