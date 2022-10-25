«ڤوكس سينما» في دبي تفوز بشهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت «ڤوكس سينما»، عن حصولها على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد» LEED® v4.1 O+M، عن فئة العمليات والصيانة الداخلية القائمة، كأول دار سينما في العالم تحصد هذه الشهادة، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تطبيق معايير الاستدامة. ونالت «ڤوكس سينما»، التي تحتوي على 20 شاشة في «سيتي سنتر مردف» بدبي، هذه الشهادة الذهبية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، لتكون دار السينما الوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحصد هذا الإنجاز البيئي، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية الاستدامة الخاصة بشركة «ماجد الفطيم» ورؤيتها القائمة على «الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد».

تصميمات

وتُعتبر شهادة LEED، التي عمل على تطويرها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراءUSGBC، نظاماً خاصاً لتصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم، وتشكل رمزاً معترفاً به عالمياً لتحقيق الاستدامة والريادة. ولقد قام ديبسي ك.ب، المدير الإقليمي لنمو وتطور الأسواق في معهد شهادات الأعمال الخضراء في الشرق الأوسط GBCI، بتسليم شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED® v4.1 O+M، عن التصميمات الداخلية القائمة إلى ممثلي شركة «ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما»، وهم «أوليفييه سايز»، مدير الشؤون الفنية والمرافق والاستدامة، و«بيتر ستابس»، رئيس قسم الصحة والسلامة، والمدير العام «مارك د. هاك ويجمان»، حيث توجه بالتهنئة إلى شركة «ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما»، على التزامها المتواصل بمبادرة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية بحلول العام 2050، وفي الوقت نفسه عملها المستمر لتقديم تجربة سينمائية مميزة وغامرة ومؤثرة، عبر أصولها ومرافقها التي تتمتع بأعلى معايير الصحة والسلامة والاستدامة.

رمز دولي

وقال بيتر ستابس، رئيس قسم الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، لدى«ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما»: «تشكل شهادة LEED رمزاً دولياً للتمّيز، ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول دار سينما في العالم تفوز بهذه الجائزة المرموقة، الأمر الذي يتناغم مع أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة لتحقيق مستقبل صحي ومستدام. إذ تحرص شركة»ماجد الفطيم«، وبشكلٍ مستمر في نشر وتعزيز الممارسات المستدامة بيئياً، التي تتماشى مع استراتيجيتنا»الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد«، ويندرج أيضاً في إطار التزامنا بتوفير بيئة صحية لزبائننا والزملاء وشركاء الأعمال والمجتمع المحلي. ويشكل هذا الإنجاز الهام، دلالة بارزة على أهمية الأعمال والجهود المبتكرة التي تقوم بها فرقنا، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا الصديقة للبيئة عبر أصولنا، لتوفير حلول محلية تساهم في إحداث تغيير إيجابي على مستوى العالم».