مخطوطة لسيناريو فيلم "كونتمبت" تُباع بأكثر من 290 ألف دولار

المصدر: أ ف ب

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بيعت مخطوطة مكتوبة بخط اليد لسيناريو فيلم "ميبري" (ازدراء) للمخرج الفرنسي السويسري جان لوك غودار، كانت تملكها الممثلة بريجيت باردو، الخميس بأكثر من 300 ألف يورو (293,24 ألف دولار)، على ما أعلنت دار كريستيز للمزادات العلنية بعد أكثر من شهر على وفاة غودار.

وتتألّف المخطوطة من 59 صفحة مكتوبة بالحبر الأزرق و24 صفحة مطبوعة، وتحوي ملاحظات وتصحيحات كتبها المخرج بخط يده.

ويضم المستند كذلك ملاحظة من الكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا الذي استند الفيلم إلى أحد كتبه، بالإضافة إلى ملاحظات وجمل كتبها ممثلون في الفيلم بينهم بريجيت باردو وميشال بيكولي وجاك بالانس والمخرج فريتز لانغ.

وعُرضت المخطوطة بداية بسعر تقديري تراوح بين 120 و180 ألف يورو (117300 و175940 ألف دولار)، إلا أنها بيعت بـ302 ألف و400 يورو (295590 دولار) ضمنها الرسوم.

وقالت دار كريستيز إنّ هذا المستند يشكل "مخطوطة كاملة للنسخة الأولى من الفيلم، ولا تحوي بعض المشاهد التي دُفع المخرج لإضافتها بعد طلب من شركة الإنتاج الأميركية".

كما أنها "النسخة الوحيدة المكتوبة بخط اليد لسيناريو" هذا الفيلم الصادر عام 1963 وكانت تملكها بريجيت باردو قبل أن تعطيها لصديقتها المصورة غيلان دوسار المعروفة بلقب جيكي.

وغيّب الموت في 13 سبتمبر عملاق الفن السابع جان لوك غودار عن عمر يناهز 91 عاماً.