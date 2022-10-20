"تقديراً لخدماته السينمائية والمسرحية".. جيمس بوند يحصل على وسام رفيع

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقلّد الممثل البريطاني دانيال كريغ من الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الوسام نفسه الذي نالته شخصية العميل 007 التي أداها الفنان على مدى 15 عاماً في أفلام جيمس بوند .

ومُنح الممثل البالغ 54 عاماً، والذي تولّى دور بوند خمس مرات، أولاها في فيلم "كازينو رويال" العام 2006 وآخرها في "نو تايم تو داي" (2021)، مُنح وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس "تقديراً لخدماته لقطاعي السينما والمسرح".

وفي أفلام جيمس بوند، التي كتبها إيان فليمينغ وأدى شون كونري بطولة أولها العام 1963، حصل العميل الشهير على الوسام نفسه. واستُخدمت جملة شهيرة من سلسلة أفلام بوند في تغريدة على الحساب الرسمي للعائلة المالكة جاء فيها: We've been expecting you ("كنا ننتظرك").

ونُشرت صورة ظهر فيها كريغ منحنياً ومبتسماً أمام الأميرة آن خلال احتفال أقيم في قصر وندسور. وللعائلة المالكة البريطانية علاقة وثيقة بالسينما تجسدت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة.

وشاركت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بطريقة فاجأت الجميع في مقطع فيديو فكاهي بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2012 في لندن، يأتي فيه جيمس بوند (أدى دوره يومها كريغ) لاصطحابها من قصر باكنغهام، وبفضل لعبة التوليف بدت الملكة التي كانت في السادسة والثمانين حينها وكأنها تستقل مروحية ثم تقفز منها بالمظلة مع العميل 007 فوق ملعب أولمبي.