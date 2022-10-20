25 دولة في «ميتا السينمائي» بدبي

المصدر: (دبي - البيان )

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ينطلق مهرجان «ميتا السينمائي» الحافل بالنجوم لأول مرة في دبي يوم 27 الشهر الجاري، ويستمر حتى 29 منه في «نخلة جميرا» بدبي.

ويضم المهرجان أكثر من 70 فيلماً من 25 دولة مؤلفة من 9 أفلام عالمية و43 عرضاً أولياً في الشرق الأوسط، و12 عرضاً أولياً في الإمارات العربية المتحدة، والكثير من العروض الخاصة، إضافة إلى العديد من الأفلام الروائية والرسوم المتحركة والوثائقية والقصيرة التي يتم عرضها بعد حصولها على العديد من الترشيحات والجوائز من مهرجانات سينمائية دولية أخرى.

يستضيف المهرجان الحافل الذي يستمر ثلاثة أيام مخرجين عرباً، ومن هوليوود وبوليوود، وأوروبيين وآسيويين وأفارقة تحت سقف واحد لمجموعة متنوعة من العروض، إضافة إلى ظهورهم الحصري على السجادة الحمراء والجوائز والحفلات اللاحقة.

ويختتم المهرجان بحفل لتوزيع الجوائز وحفلة ختامية في 29 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تكريم أفضل الأفلام حسب الفئة التي ظهرت في المهرجان.