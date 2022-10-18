مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح فعالياته بفيلم «ذا فابلمانز»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

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اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم «ذا فابلمانز» (The Fabelmans)، للمخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرج، كفيلم افتتاح الدورة الـ 44، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان أن فيلم الافتتاح «ذا فابلمانز» لن يعرض في الشاشات العربية قبل بداية العام المقبل 2023.

وقالت إدارة المهرجان - خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن إجمالي الأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ44، 97 فيلماً، فيما يصل عدد الدول المشاركة 52 دولة.

تكريم

ويكرم المهرجان في دورته المقبلة، المخرج المجري الكبير بيلا تار، وبحسب المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، فإن قرار التكريم جاء بناء على رغبة مُلحة في ذلك نظراً لأنه يُعد أحد أهم المخرجين، إذ إن قائمة أهم 100 فيلم في السينما العالمية لن تخل من عدة أعمال له.

وأضاف مدير المهرجان أن بيلا تار، رحب بوجوده ضمن الدورة المنتظرة لكنه كان حريصاً على تقديم ورشة للسينمائيين الشباب وليس الحضور فقط من أجل التكريم، إذ إنه شغوف بالتدريس فهو يدرس في أكثر من جامعة بألمانيا في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بوستر دورته الـ44، حيث يظهر رقم الدورة المنتظرة على البوستر الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي على هيئة رجل وامرأة يلتقيان.