توقعات بتجاوز صادرات المسلسلات التركية 600 مليون دولار

المصدر: البيان

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من المتوقع أن تتجاوز صادرات تركيا من المسلسلات 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، وفق ما أعرب رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب آوداغيتش.

وفي حديث للصحفيين بمدينة كان الفرنسية، أكد آوداغيتش أنّ نحو 100 مسلسل تركي عرضت في 150 دولة على الأقل خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنّ تركيا تشارك في "السوق الدولي لبرامج الاتصالات" (MIPCOM) بمسلسلات درامية وأكشن ورومانسية وتاريخية وعروض تلفزيونية وترفيهية.

وأوضح أنّ الأعمال التركية تم عرضها في السوق على الوسائل الإعلامية العالمية.

ويشارك في السوق، التي تمتد بين 17ـ20 أكتوبر من تركيا 20 شركة تحت مظلة غرفة تجارة إسطنبول، و13 شركة بشكل مستقل، وفق وكالة أنباء الأناضول.