«سينمائي الأطفال والشباب» 22 عرضاً أول

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد فعاليات الدورة التاسعة لـ «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022»، العرض الأول لأكثر من 20 فيلماً تثقيفياً وتعليمياً وترفيهياً في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، طوال أيام المهرجان، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.

وتتضمن فعاليات المهرجان - الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات - 16 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، و6 أفلام تُعرض لأول مرة في منطقة الخليج، ضمن فئاته السبع في موقعين، هما «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» و«سيتيسنتر الزاهية» بالشارقة.

كما تتضمن قائمة الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، 16 فيلماً، منها الفيلم الروائي الطويل «جيران»، للمخرج السويسري من أصول كردية مانو خليل، الذي يوظف حس الدعابة والسخرية في الفيلم، لرواية حكاية طفولة في زمن الديكتاتورية، ومدى تعزيز الصداقة والمحبة والتضامن، ومن ألمانيا تقدم المخرجة داماريس زيلك، فيلم «أكثر جدّة مملة في العالم بأسره»، ويقدم المخرج والكاتب السينمائي مجتبى سعيد، فيلم «زوال».

وتشمل الأفلام التي تُعرض لأول مرة في منطقة الخليج، 6 أفلام، منها الفيلم القصير «دموع سين»، وفيلم «قدحة» للمخرج أنيس الأسود، وفيلم «شيرو» للمخرج كلاوديو كاسال.

يشار إلى أن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان، تتضمن عرض 95 فيلماً، وتجمع كوكبة من الخبراء، لتقديم 34 ورشة عمل، توفر للأطفال والشباب فرصة استكشاف الفنون الإعلامية بأشكالها المتنوعة، والتعرف إلى جوانب صناعة الأفلام.