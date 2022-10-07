كاظم الساهر في "أنا جلجامش"

المصدر: البيان

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اتفق الشاعر كريم العراقي مع المطرب كاظم الساهر على المشاركة في فيلم "أنا جلجامش".

وقال كريم العراقي في لقاء له مع موقع ET الإلكتروني إن "فكرة الفيلم ليست حديثة، وإنما كانت في البداية مشروع عمل مسرحي يحمل اسم ملحمة جلجامش"، موضحاً أنه اتفق مع الساهر منذ ذلك الوقت على تقديمه، ثم حوّله مؤخرا إلى فيلم سيكون من بطولة كاظم الساهر.

وقال:" في حال شارك الساهر في بطولة الفيلم، فسيكون ذلك أول عمل سينمائي له في مسيرته الفنية، التي قدم خلالها مئات الأغاني، إضافة إلى مشاركته في تقديم مسرحية غنائيّة، إضافة إلى تقديمه دور الراوي الصوتي في مسلسل "مدرسة الحب"، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

يذكر أن جلجامش هو ملك تاريخي لدولة الوركاء السومرية، وبطل مهم في أساطير بلاد الرافدين القديمة والشخصية الرئيسية في ملحمة كلكامش، بصفتها أول قصيدة ملحمية في التاريخ، كُتبت بالأكادية في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد.

أما الشاعر كريم العراقي، فسبق له أن قدّم لكاظم الساهر كلمات لـ 4 أغان في الألبوم المنتظر، وهي: (لا تظلميه، ما سر جمالك يتجدد، امرأة المطر، ومن قال لا يبكي الرجال).