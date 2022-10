افتتاح مهرجان "بوسان" السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية بمشاركة 243 فيلماً من 71 دولة

المصدر: يونهاب

افتتح اليوم الأربعاء مهرجان "بوسان" السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية بكامل مستواه بعد عامين من عقده على نطاق مصغر.

ويستمر مهرجان "بوسان"، وهو أكبر مهرجان سينمائي في آسيا، لمدة 10 أيام. وسيتم عرض 243 فيلما من 71 دولة، بما في ذلك 89 فيلما يتم عرضها لأول مرة.

وسيتم عرض الأفلام المختارة للعام 2022 في 7 صالات للعرض في "بوسان"، وستكون جميع مقاعدها متاحة بكامل سعتها دون أي قيود للتباعد الاجتماعي، وفقا للجهة المنظمة للمهرجان.

وافتتح المهرجان في دورته السابعة والعشرين بالعرض الأول الدولي للفيلم الدرامي "رائحة الرياح" (Scent Of Wind) للمخرج الإيراني "هادي موهاغي"، وسيختتم المهرجان بفيلم "رجل" (A Man) للمخرج الياباني "أشيكاوا كاي"، ليستمر المهرجان على عادته في الترويج للأفلام الآسيوية للمخرجين الموهوبين إلى العالم.

وأقيم حفل الافتتاح في في المسرح الخارجي لمركز "بوسان" السينمائي، بمشاركة الممثلين الكوريين الجنوبيين "ريو جون-يول" و"جون يو-بين" في استضافة الحدث.

ومن المقرر أن يحضر الممثل الشهير "توني ليونغ تشيو واي" من هونغ كونغ" في حدث جائزة أفضل صانع أفلام آسيوي لهذا العام، حيث سيجري محادثات ممتدة مع الجمهور. وسيتضمن المهرجان ستة أفلام من اختيار الممثل الشهير، منها فيلم "In the Mood for Love" ‏(2000)، وفيلم "Infernal Affairs" ‏(2002)، وفيلم "2046" ‏(2004).

وبعد تقديم قسم "على الشاشة" (On Screen) في العام الماضي بثلاثة اختيارات، سيعود القسم هذا العام لتقديم الجوائز إلى 9 مسلسلات تلفزيونية جديدة والتي تم إصدارها على منصات البث العالمية هذا العام، لتزويد الزوار بفرصة نادرة لمشاهدة المسلسلات على شاشة السينما قبل إصدارها.

ومن بين العروض المتنافسة في هذا القسم، فيلم "Glitch" للمخرج الكوري الجنوبي "روه ديوك"، وفيلم الخيال العلمي "Yonder" للمخرج الكوري الجنوبي "لي جون-إك" والذي يصدر عن منصة "Tving" المحلية.

وسيتم الكشف في هذا القسم عن أول مشروع باللغة الكورية للمخرج الياباني "تاكاشي ميكي"، وهو مسلسل بعنوان "الاتصال" (Connect)، وهو من إنتاج "ديزني بلاس" (Disney+‎).

وسوف يتنافس 20 فيلما هذا العام في قسم المواهب الناشئة، بما في ذلك فيلم "A Wild Roomer" للمخرج الكوري "لي جيونغ-هونغ" وفيلم "Shivamma" للمخرج الهندي "جيشانكار أريار" وفيلم "ألف ليلة وليلة" للمخرج الياباني "ناو كيوبوتا".

كما سيتم تقديم قسم جديد للمنافسة بعنوان "جي-سيوك"، على اسم المدير الراحل للمهرجان "كيم جي-سيوك". وسيتم تقديم جوائز هذا القسم للأفلام المختارة من بين 8 أفلام مرشحة، من بينها فيلم الافتتاح "رائحة الرياح".