سينما على وقع الماء في دبي

المصدر: دبي - البيان

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مع درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، تقدم مدينة دبي حلولاً مختلفة تعكس مرونتها وخياراتها المبتكرة في الأوقات كافة، مؤكدة أنها وجهة فعالة «طوال العام» مهما كانت الظروف.

وفي هذا السياق، برزت أخيراً أول صالة عرض سينمائية مائية في الهواء الطلق، متحدية مفاهيم دور السينما التقليدية المكيفة، لتستقطب عشاق الصيف خلال موسم الأفلام الحافل، عبر تجربة حية يعوم فيها المشاهدون ويستمتعون بتجربة مشاهدة الأفلام الكلاسيكية مع العائلة والأصدقاء في قلب مسبح مجهز بالكامل لذلك.

وبحسب موقع «واتس أون دبي»، تقدم سينما «ذا غرين روم» خيارات للمشاهدة، إما بالانغماس في المياه استناداً لعوامة، أو الاستلقاء على كرسي فخم أو مقعد يأخذ مكانه بجوار المسبح. وبكل تأكيد ترافق التجربة السينمائية خدمات كتلك الموجودة في دور السينما التقليدية، كتناول الفشار وقائمة طعام بأصناف جيدة.

كما تستضيف السينما المائية التي تفتح أبوابها كل جمعة، أمسيات مناسبة للعائلات. تتضمن خيارات سينما «ذا غرين روم» الجلوس في المسبح أو بجانبه، بحيث يمكن الانجراف على منصة عائمة أثناء المشاهدة، أو الاستلقاء على كرسي استرخاء مع تناول أنواع التسلية المحببة، بالإضافة إلى قائمة مكونة من ثلاثة أطباق تتضمن خيارات مثل سندويشات التاكو وأجنحة الدجاج الساخنة وبيتزا البيبروني وتشيز برجر أمريكي. كما يتم تضمين ثلاثة مشروبات من مجموعة مختارة من المشروبات.