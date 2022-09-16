«كيف تسمعني أجب» في صالات السينما اعتباراً من 29 الجاري

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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كان الإعلان عن الفيلم الكوميدي الإماراتي «كيف تسمعني أجب» يبدو أنه مستوحى من أجواء الفيلم، فالإعلان الذي انتشر على شكل فيديو قصير يظهر فيه بطلا الفيلم الفنان عبدالله زيد والفنان أحمد مال الله يخبران الجمهور بأسلوب كوميدي بأن الفيلم سيعرض في صالات السينما المحلية والخليجية يوم 29 سبتمبر الجاري.

وقبل ذلك كما أوضح الفنان عبدالله خلال اتصال أجرته «البيان» بأنهم سينظمون مؤتمراً صحافياً 26 الجاري كي يجيبوا عن أسئلة الحضور من الإعلاميين.

تنوع

وكان عبدالله زيد، الذي قام بكتابة الفيلم، قد أعلن قبل فترة على حسابه على إنستغرام عن الانتهاء من تصوير الفيلم في إمارة رأس الخيمة، وهي تجربة أخرى له مع المخرج السوري سيف شيخ نجيب، الذي أخرج من قبل مسلسل «خاشع ناشع» من بطولة عبدالله زيد وجمعة علي. وعلى ما يبدو في برمو الفيلم أن «زيد» سيقدم شخصية كوميدية جديدة.

ويضيف بها رصيداً جديداً إلى تاريخه الفني، بوصفه ممثلاً حقق وجوده المسرحي والدرامي، إذ يعتبر زيد واحداً من الممثلين الإماراتيين الأكثر حرفية، فمن يراه على خشبة المسرح لا يستطيع إلا أن يتفاعل معه بكل مشاعره، حيث لمع اسمه في إحدى دورات أيام الشارقة المسرحية في مسرحية «أنت لست كارا».

وتسلم جائزة التمثيل الأولى في الإمارات «جائزة أفضل ممثل» من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وزيد الذي يشغل منصب مدير فرقة مسرح دبا الحصن منذ عام 1998، يعتبر ممثلاً نشطاً، وقد عرف عنه مشاركته في أغلب المواسم المسرحية، ومساعدته للمواهب المبتدئة. وإلى جانب نشاطه المسرحي شارك زيد في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها «طماشة 2» و«شبيه الريح»، إلى جانب مشاركته بأربعة أفلام، من بينها «عوار قلب»، وذلك قبل أن يعلن عن اقتراب عرض فيلمه الخامس «كيف تسمعني أجب».