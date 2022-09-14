«أبناء المستحيل» في نادي العويس السينمائي 22 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً للفيلم الاجتماعي «أبناء المستحيل» ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري في مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي بحضور مخرج الفيلم حسام حمود.

فيلم «أبناء المستحيل» هو فيلم روائي قصير يتحدث عن حالات اجتماعية لذوي الهمم، ويستعرض أحداثاً واقعية بطلها شاب مصاب بمتلازمة داون وفتاة مصابة بالتوحد، ويرصد النظرة السلبية نحو تلك الفئة والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع وضرورة تقديم الاهتمام والرعاية لهم.

الفيلم سيناريو وإخراج حسام حمود، وبطولة سلوى جميل ومروان غريواتي ومحمد حسن البيك ونور سكري وسوسن إسماعيل. وتصوير ومونتاج أحمد نعمة ومساعد مخرج حسن طحان.

وقد لاقى الفيلم صدى نقدياً إيجابياً نظراً لموضوعه الإنساني الخاص الذي يقترب من هذه الفئة الاجتماعية، حيث صُورت أحداثه ـ وفقاً لمخرجه ـ في عدد من الأحياء الشعبية بمدينة حلب.

جوائز

حصل فيلم «أبناء المستحيل» على جائزة أفضل فيلم في مهرجان هوب السينمائي الدولي في استكهولم، وحاز على جائزة الإخراج في مهرجان الأرز العالمي في المغرب، كما عرض في مهرجانات دولية عدة خارج المسابقات الرسمية، حيث تم عرضه في مهرجان شفشاون السينمائي الدولي لسينما الشباب والطفولة بالمغرب، ومهرجان القلعة السينمائي الدولي في سوريا، ومهرجان سينمانا السينمائي الدولي في سلطنة عُمان، ومهرجان العودة السينمائي الدولي في فلسطين.

ويعد المخرج حسام حمود أحد الأسماء السينمائية المتميزة في سوريا، حيث له رصيد كبير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وأسس مشاريع ثقافية عدة داخل سوريا وخارجها وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، ومن أبرز أعماله: فيلم «الموت حباً» ومسلسل «زواويل» وفيلم «نقطة بداية».

يذكر أن نادي العويس السينمائي الذي انطلقت فعالياته في أكتوبر الماضي يعد أول تجربة من نوعها في هذا الميدان تقدمها مؤسسة العويس الثقافية لمتابعي أنشطتها بشكل عام، كما ستعرض خلال النادي الأفلام التي تنتج بجهود فردية، والتي تكشف عن مواهب غنية في ميدان التصوير أو كتابة السيناريو أو في ميدان النقد السينمائي.