دبي تحتضن أكبر شاشة عرض سينمائي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي افتتاح أحدث وأفخم صالات العرض السينمائي في دبي هيلز مول «روكسي سينما»، التابعة لدبي القابضة للترفيه، والتي تحتضن أضخم شاشة عرض في المنطقة، ليكون عشاق الفن السابع على موعد مع تجربة ترفيهية استثنائية بكل المقاييس، تمهّد لمرحلة جديدة في عالم السينما، وتقدّم أضخم الإنتاجات العالمية، والتي استهلتها بفيلم المغامرات والخيال الهندي «براهماسترا» من بطولة رانبير كابور وعليا بهات.

15 شاشة عرض

وتضم روكسي سينما في دبي هيلز مول 15 شاشة عرض بتقنيات عالية، مع مقاعد فاخرة وخدمات ضيافة راقية، إلى جانب أنظمة العرض الصوتي والبصري المذهلة التي ترتقي بتجربة المشاهد نحو آفاق غير مسبوقة من الروعة والتميز.

وتستخدم جميع الشاشات أحدث أجهزة العرض الليزرية من NEC ذات الدقة الفائقة، وتقنيات «دولبي أتموس» الصوتية. وتضم الصالة الجديدة سبع شاشات من فئة «بلاتينوم» وسبع شاشات من الفئة «الفضية» إلى جانب شاشة روكسي إكستريم العملاقة بطول 15 متراً وعرض 28 متراً.

وتعتبر روكسي إكستريم أكبر شاشة عرض سينمائي في المنطقة على الإطلاق، بمساحة تعادل ملعبي تنس، أي 423 متراً مربعاً، مع مقاعد وفيرة يمكن تعديل وضعيتها، وخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات الفاخرة.

نقلة نوعية

وفي هذه المناسبة، قال فيرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: «نتطلع من خلال روكسي سينما إلى إحداث نقلة نوعية في مجال مشاهدة الأفلام والفعاليات، وهذه المرة من خلال أضخم شاشة عرض سينمائي في المنطقة. إنها لحظات رائعة نشرع خلالها أبواب صالتنا السينمائية السادسة في قلب واحدة من أكثر المناطق حيوية في دبي، لتقديم تجربة سينمائية لا مثيل لها.

وتضم روكسي إكستريم الجديدة تحديداً 418 مقعداً مريحاً بثلاث فئات، هي الدرجة العادية والممتازة ودرجة «شُرفات المخرجين» لكبار الشخصيات، حيث تعتبر هذه الشُرُفات الخاصة الأولى من نوعها في عالم السينما وتتميّز بارتفاعها فوق المدرج لتعطي إطلالة رائعة على الشاشة مع أكبر قدر من الخصوصية والراحة، وإن هذا المستوى من الفخامة والترفيه أصبح مرادفاً لعلامة روكسي سينما».

من جهته، قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه: «تحرص روكسي سينما دوماً على الابتكار في أعمالها لتحسين تجربة زيارة السينما والارتقاء بها.

ولذلك قدمنا لضيوفنا في دبي هيلز مول، صالة روكسي إكستريم التي تحتضن أضخم شاشة عرض في المنطقة، حيث سيتمكن الضيوف، وللمرة الأولى، من الاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة في «شُرفات المخرجين» لكبار الشخصيات التي تتسع لـ 36 مقعداً فخماً، مع توافر خدمة الشحن اللاسلكي، وتدفئة المقاعد، وطاولة شخصية متحركة، مما يجعل هذه التجربة غاية في المتعة والتسلية والترفيه بصحبة الأهل والأصدقاء».