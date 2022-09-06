فيلم إماراتي يحصد جائزة أفضل فيلم انمي من «طوكيو للأفلام»

المصدر: دبي ــ البيان

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على سكة النجاح، لا يزال المخرج والمنتج الإماراتي منصور الظاهري اليبهوني يواصل سيره، فبعد تحقيقه نجاحاً لافتاً في مسلسل «المنصة» الذي توزع على 3 مواسم، وعرض على شبكة نتفليكس، وإنتاجه لفيلم «ذي مِسفِتس» للمخرج ريني هارلين، وبطولة بيرس بروسنان ورامي جبر وهيرميون كورفيلد وثلة من نجوم هوليوود.

حيث نجح الفيلم في التحليق على شباك التذاكر العالمي، ها هو منصور الظاهري اليبهوني، يطل مجدداً على المشهد السينمائي من خلال فيلم الانيمشن القصير (Puppet master)، ليقتنص الجائزة الذهبية الأولى كأفضل فيلم «انيمشن» في مسابقة «جوائز طوكيو للأفلام 2022».

والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي في طوكيو، متفوقاً بذلك على مجموعة الأفلام التي تنافسه في ذات الفئة، حيث حصل فيلم (The Last Cloudweaver) على الجائزة الفضية، بينما حصل فيلم (Mother) على الجائزة البرونزية.

منصور الظاهري اليبهوني، احتفى عبر حسابه على موقع تويتر بفوز فيلمه الذي تم إنجازه بأيد إماراتية، حيث كتب: «الحمد لله ومن فضله أول فيلم انيمي توعوي قصير من إنتاجنا وبأيد إماراتية يحصد جائزة أفضل فيلم انمي من جائزة طوكيو للأفلام، ألف مبروك يا شباب»، مضيفاً بواحدة أخرى: «بالاجتهاد وبهمة الشباب المواطن المثقف لا يوجد مستحيل».