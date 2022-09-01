مهرجان البندقية السينمائي ينطلق بمشاركة كوكبة من النجوم

المصدر: البندقية - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توافد النجوم وعشاق السينما أمس، إلى جزيرة ليدو الإيطالية للمشاركة في انطلاق الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان البندقية، أقدم المهرجانات السينمائية العالمية ومنصة الإطلاق نحو الأوسكار.

ومن بين النجوم الذين سيمرون أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء، ضيفة الشرف الممثلة الفرنسية كاترين دونوف (78 عاماً)، التي يمنحها المهرجان أسداً ذهبياً فخرياً عن مجمل مسيرتها. وسبق لدونوف أن حصلت في دورة المهرجان عام 1998 على كأس «فولبي» كأفضل ممثلة عن دورها في «بلاس فاندوم» للمخرجة نيكول غارسيا. وتُفتتح المسابقة بالعرض الرسمي لفيلم «وايت نويز» للمخرج النيويوركي نواه بومباك والمقتبس من إحدى أبرز روايات الكاتب دون ديليلّو.

ويؤدي دورَي البطولة في الفيلم آدم درايفر وغريتا غيرويغ، وهي شريكة حياة بومباك (52 عاماً) الذي سبق أن تولى إخراج أفلام عدة أبرزها «فرانسِس ها»، و«ذي مييرويتز ستوريز» و«ماريج ستوري».

ويشكّل اختيار «وايت نويز» ليكون فيلم الافتتاح بادرة تقدير جديدة لمنصة البث التدفقي العملاقة «نتفليكس» التي تولت إنتاجه، والحاضرة في مهرجان البندقية من خلال ما لا يقل عن أربعة أفلام ومسلسل. ويتنافس هذه السنة على نيل جائزة الأسد الذهبي في 10 سبتمبر 23 فيلماً مدرجاً في مسابقة المهرجان، بينها ثمانية من إخراج نساء. وتترأس الممثلة الأمريكية جوليان مور لجنة التحكيم بعد 20 عاماً على نيلها جائزة التمثيل في المهرجان عن دورها في «فار فروم هيفن».